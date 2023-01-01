В этом году в Прикамье было построено и реконструировано 140 спортивных объектов Поделиться Твитнуть

В краевом минспорта подвели итоги строительного сезона-2023. За этот год в регионе возведено и модернизировано 140 объектов различного формата. В ведомстве отмечают, что этот год стал самым масштабным как по количеству объектов, так и по объёмам инвестиций. И новые либо реконструированные спортивные объекты появились практически во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Прикамья.

В частности, в этом году было построено 86 универсальных открытых площадок, четыре межшкольных стадиона, завершена реконструкция двух полноразмерных стадионов в Верещагино и Кунгуре, построены две умные площадки, пять площадок ГТО, в двух территориях установлены модульные лыжные базы.

В рамках федерального проекта бизнес-спринт, направленного на поддержку частных инвесторов, в деревне Шилово Пермского района построена лыжероллерная трасса — её открытие состоялось в рамках международного форума "Россия — спортивная держава". Ещё один объект, поддержанный федеральной программой, — крытый комплекс на ул. Аркадия Гайдара рядом с Ивовым сквером.

Кроме инфраструктуры для массового спорта, в этом году большое внимание уделялось крупным объектам. После масштабной реконструкции открываются манеж «Спартак» и универсальный спортивный комплекс «Энергия». Начато строительство ледовой арены на Иве и реконструкция стадиона «Юность».

«Есть генеральные принципы, по которым мы развиваем спортивную инфраструктуру. Во-первых, мы приводим в нормативное состояние то, что есть; во-вторых, строим там, где вообще нет. Мы стараемся совместить объекты, чтобы они были подходящими как для спортивной подготовки, так и для массовых занятий», — рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

В министерстве спорта Пермского края обещают, что в новом году темпы возведения спортивной инфраструктуры сохранятся. В 26 территориях будут возведены 50 открытых универсальных спортивных площадок. Вновь лидером по количеству поданных заявок (их было 14) стал Бардымский муниципальный округ. В этой территории будет отремонтирован один спортивный зал и возведено 13 открытых объектов. В частности, 4 полосы для преодоления препятствий будет оборудовано рядом с уже имеющимися универсальными площадками, таким образом будет создано универсальное спортивное пространство. 6 муниципалитетов подали заявки на строительство либо реконструкцию хоккейных коробок, ещё в четырёх территориях планируется возвести скейт-парки.

Также будет проведен ремонт 21 зала в 11 территориях Пермского края. Благодаря реализации этой части программы в отдельных муниципальных образованиях отремонтированы спортивные залы во всех общеобразовательных школах, в частности в Краснокамском районе.

В 2024 году в Пермском крае будет построено три межшкольных стадиона в Чайковском, селе Городище Соликамского муниципального района и в Перми по ул. КИМ, 90 у гимназии № 5.

Все новые спортивные пространства, которые возводятся по программам регионального министерства спорта, используются для проведения уроков физкультуры, а во внеурочное время доступны для жителей.

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