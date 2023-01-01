Екатерина Артёмова Краевой оргкомитет «Пермь-300» будет работать до сдачи всех «юбилейных» объектов Всего в программу подготовки к 300-летию Перми включено 240 проектов Поделиться Твитнуть

Федеральный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми проведёт финальное заседание, на котором будут подведены итоги празднования юбилея столицы Прикамья. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ, вероятнее всего, это заседание состоится в январе. Региональный оргкомитет «Пермь-300», по его словам, будет работать до того момента, пока не будет завершён последний объект, строительство или реконструкция которого были включены в программу подготовки к юбилею.





Губернатор отметил, что по мере приближения праздничной даты перечень объектов к юбилею краевой столицы существенно расширился по сравнению с изначальным списком — в 2020 году в программу было включено 80 объектов, в 2023-м их число выросло до 240. По словам Махонина, завершить все проекты непосредственно ко Дню города 12 июня было невозможно, так как не для всех из них сразу нашлось финансирование. Например, договорённость о выделении «Газпромом» средств на реконструкцию стадиона «Юность» была достигнута только летом прошлого года, при этом, так как сам объект крупный, на завершение всех работ требуется довольно много времени.





На данный момент завершены 70% всех запланированных объектов, работы на остальных планируется закончить в 2024-2025 годах.





«В 2025 году достроим «Юность», поставим себе галочку. Ещё какие-то объекты останутся. Пока мы не закончили, комитет будет работать. Это обязательно», — заявил губернатор.





Напомним, федеральный комитет по подготовке к 300-летию Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко был создан в феврале 2021 года. В июле того же года был сформирован региональный оргкомитет.





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