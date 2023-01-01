В ДТП на трассе в Прикамье один человек погиб и двое пострадали Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в среду, 20 декабря, около 9 час. утра на федеральной трассе подъезд к г. Перми от М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом пишет ВЕТТА.

Как рассказали в ГИБДД, 35-летний водитель автомобиля УАЗ 1988 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ под управлением 53-летней женщины. Последняя двигалась со стороны Очёра в направлении Перми.

В результате столкновения погибла 75-летняя пассажирка ВАЗа. Ещё один пассажир и водитель этой машины госпитализированы.

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