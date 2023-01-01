Максим Артамонов Строительство зоопарка в Перми вошло в финальную стадию Готово 70% благоустройства Поделиться Твитнуть

Во время встречи с главными редакторами местных СМИ глава Прикамья Дмитрий Махонин, отвечая на вопрос о зоопарке, сообщил, что его строительство подходит к концу.

По словам губернатора, возведение этого объекта на Нагорном началось не в 2017 году, а только в середине 2021 года, «потому что 2020 год ушёл на то, чтобы заключить мировое соглашение, провести все экспертизы, установить, почему так произошло, кто кому что должен».

«Стройка началась с середины 2021 года путём демонтажа практически всех зданий. И вот идут строительные работы — 50 с лишним объектов. Первая очередь сдана, фактически половина зданий готовы, 70% благоустройства готово. Осталось достроить несколько зданий и завершить тематизацию летом», — рассказал губернатор.

Дмитрий Махонин отметил нерасторопность подрядчика, но менять его сейчас «смерти подобно», считает он.

«Я вижу уже финал [постройки] зоопарка. Раз в месяц туда приезжаем, проводим там совещания. Раз в неделю идут строительные штабы. Надо более ритмично финансировать субподрядные организации. Вся проблема была в том, что на стройке было около 250-300 человек, а надо бы 500 плюс-минус. Зоопарк вырисовывается красивый, мне нравится. Будет классный зоопарк!» — прокомментировал Махонин.

Напомним, ранее вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский заявил, что новый зоопарк в Перми планируется открыть для посетителей летом 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.