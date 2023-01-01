Минздрав: пострадавший в Култаево рабочий отказался ложиться в больницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили информацию по пострадавшему в результате обрушения части конструкций на строительстве логистического центра Ozon в Култаево Пермского МО 19 декабря.

«Пациенту оказана необходимая медицинская помощь врачами приёмного отделения, от госпитализации он отказался», — отметили в ведомстве. Накануне в минздраве заявили, что получивший травмы рабочий находится в лечебном учреждении.

Напомним, возведение логистического центра началось в Култаево осенью 2023 года. Накануне на стройплощадке произошло обрушение опалубки. Девелопер разбирается в причинах случившегося.

В пресс-службе Ozon заявили: «Мы будем внимательно следить за результатами проверки. По предварительной оценке, на сроки введения в эксплуатацию будущего логистического центра ситуация не повлияет».

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