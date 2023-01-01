Делегация ПГГПУ представила проект пермского кампуса «Будущее Пармы» партнёрам из Китая Стороны обсудили сотрудничество и перспективы развития программ академической мобильности Поделиться Твитнуть

ПГГПУ

Делегация Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 18 декабря в г. Хэфэй (КНР) приняла участие в заседании VI Совместной рабочей группы представителей РФ по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой. Во время визита партнёрам из Китая презентовали межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы», который создаётся в Прикамье в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Председатель совета ректоров вузов Пермского края, ректор ПГГПУ Константин Егоров и заведующая отделом по международной деятельности ПГГПУ Анастасия Вертьянова провели первые переговоры с представителями принимающей стороны. Обсуждались вопросы экономического развития провинции Аньхой, сотрудничество и перспективы развития программ академической мобильности между вузами обеих стран благодаря созданию кампуса «Будущее Пармы».

Особое внимание стороны уделили научно-образовательной инфраструктуре объекта, направлениям научно-исследовательских работ, образовательным программам, взаимодействию с индустриальными партнёрами и привлечению учёных в Пермский край. Представители провинции Аньхой проявили интерес к участию в проекте создания кампуса.

«Пермский край уже 10 лет сотрудничает с провинцией Аньхой. Реализуются совместный культурный проект «Волга—Янцзы», академические обменные программы, проводятся совместные образовательные и научные мероприятия», — сообщил Константин Егоров.

Он добавил, что реализация приоритетного проекта Правительства РФ в Пермском крае — межвузовского студенческого кампуса — станет следующим важным шагом развития взаимодействия между странами. Представители провинции и ПГГПУ по итогам встречи обменялись контактами и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, Пермский край является регионом-участником Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга—Янцзы», созданном для развития сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в торгово-экономической и гуманитарной сферах.





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