В Березниках две работницы промпредприятия попались на махинациях с металлоломом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае полицейские возбудили уголовное дело против двух работниц березниковского ломоперерабатывающего предприятия. Как считают следователи, занимаясь махинациями с металлоломом, кладовщик и кассир похитили 2,5 млн руб.

В пресс-службе краевого УМВД рассказали подробности выявленной преступной схемы. Взвешивая автомобиль сдатчика лома на пункте приёма металла, кладовщик умышленно вносила в программу «1С Предприятие» завышенные сведения о весе металла, о чём ставила в известность кассира. Та производила расчёт по фактически принятому лому, а разницу подозреваемые потом делили между собой поровну.

На хронические недостачи обратил внимание представитель ломоперерабатывающего предприятия и обратился к сотрудникам березниковской полиции. Те провели проверку и подтвердили факт мошенничества.

Обе фигурантки находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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