Максим Артамонов На установку площадок для сбора мусора в Перми выделят 107 млн рублей Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 19 декабря депутаты одобрили продление расходных обязательств по обустройству контейнерных площадок нового образца (для раздельного сбора мусора — ред.) до конца 2026 года. Объём финансирования на эти цели будет увеличен до 107 млн руб.

С докладом по этому вопросу выступил заместитель главы Перми Игорь Субботин. Он пояснил, что итоговое количество новых площадок, которые планируется установить в городе, будет определено по итогам заявок, поступивших от ТСЖ и управляющих компаний, — им будут выделять деньги в качестве субсидий на оборудование мест накопления ТКО.

Чиновник также пояснил, что подписано трёхстороннее соглашение с компанией «Татнефть», которая сделает площадки по приёму использованных автомобильных покрышек. Сейчас в Перми определены уже две площадки — на ул. Фоминской и ул. Верхне-Муллинской. Там же будет стоять необходимое оборудование. Автовладельцы смогут привозить покрышки и сдавать их бесплатно. Мэрия уже начала свозить покрышки на одну площадку с территории ИЖС. Эта работа будет продолжена, отметил Субботин.

На сегодня в Перми всего около 1,5 тыс. мест накопления отходов у многоквартирных домов. В 2022 году на территории города было установлено 108 новых площадок. В ближайшие три года планируется установить ещё 122.

Напомним, в ноябре депутаты гордумы одобрили проект решения по установлению расходного обязательства муниципалитета по обустройству контейнерных площадок нового типа для раздельного сбора мусора.

Предельная стоимость одной площадки составит 860 тыс. руб. Чиновники мэрии заявляли, что до конца года будет обустроено 54 площадки, в 2024-м — 36.

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