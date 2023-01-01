Андрей Стрельцов
«Молот» не смог одержать победу в матче со столичной «Звездой»
Но заработанное в матче очко позволило пермской команде выйти на первое место
Очередную встречу в чемпионате ВХЛ «Молот» провёл на своей площадке против ХК «Звезда». В основное время команды вновь не смогли выявить победителя (ничья 3:3). В составе «Молота» точными бросками отметились Игорь Зенчиков, Дмитрий Воробьёв и Владимир Пешехонов. Всё решилось на последних секундах овертайма, когда гостям удалось забросить решающую шайбу. Итог 3:4 в пользу столичного клуба.
Однако «Молот», благодаря заработанному очку в этой встрече, сумел возглавить турнирную таблицу чемпионата.
Следующим соперником подопечных Павла Зубова 21 декабря будет тюменский «Рубин». Игра состоится в Перми.
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