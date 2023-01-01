Максим Артамонов В Соликамске похоронят участника СВО Сергея Мельникова Военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Соликамского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель Соликамска Сергей Мельников. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

Сергей Мельников родился в Ижевске 30 марта 1975 года. После окончания школы отучился в Пермском высшем военном командно-тыловом училище ВВ МВД России. После выхода в запас Вооружённых сил РФ работал на предприятиях Соликамска.

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются. Прощание с погибшим и похороны состоятся 20 декабря.

Администрация Соликамского городского округа выразила соболезнования семье и близким Сергея Мельникова.

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