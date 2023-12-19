Жители Пермского края смогут передавать показания счётчиков через приложение «Госуслуги.Дом» Новая функция платформы пока работает в тестовом режиме Поделиться Твитнуть

В приложении «Госуслуги.Дом» появилась функция автоматического распознавания данных на счётчике. Пока функция внедрена в тестовом режиме.

Чтобы отправить показания, пользователю нужно навести камеру и проверить правильность распознанных цифр. Для удобства сканирования смартфон автоматически включает фонарик. Перед отправкой показаний приложение отображает данные предыдущего периода и подсчитывает расход. Если текущие показания окажутся меньше переданных ранее или расход в этом месяце выше среднего, будет выведено предупреждение с предложением перепроверить данные, чтобы не было ошибок и перерасчётов. Данные можно обновлять до конца периода передачи показаний. Отправлено будет то значение, которое введено последним к моменту закрытия окна передачи показаний.

В приложении также можно подписать приборы учёта. При приближении даты поверки счётчика приложение напомнит о её необходимости провести, чтобы избежать роста счетов за услуги ЖКХ. Кроме того, на платформе в истории показаний сохраняется информация о расходе воды и электричества за предыдущие периоды, что позволяет отслеживать потребление ресурсов.

Приложение «Госуслуги.Дом» было запущено в начале этого года. Сначала оно работало в тестовом режиме в нескольких регионах РФ, с сентября стало доступно по всей стране. На сегодняшний день платформа позволяет не только оплачивать счета, но также участвовать в собраниях собственников онлайн, изучать отчёты по доходам и расходам управляющей организации, получать информацию о сроках капремонта, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию. Всего на текущий момент приложением пользуются более 1 млн человек.

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