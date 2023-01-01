Максим Артамонов В Перми создана особо охраняемая природная территория местного значения «Мотовилихинский» В будущем она может быть благоустроена в рамках проекта Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На сегодняшней пленарке Пермской гордской думы депутаты поддержали решение о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения — охраняемого ландшафта «Мотовилихинский». Он будет располагаться в границах города. Площадь ООПТ составит 105,86 га. В неё войдёт долина реки Большая Мотовилиха от истока до Мотовилихинского пруда. На этой территории будет ограничена хозяйственная деятельность — там запрещена застройка.

Ранее проект решения был рассмотрен на комитете гордумы по пространственному развитию и благоустройству. Как рассказал тогда начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев, администрация утвердила комплексный план развития сети ООПТ, который предполагает создание экологического каркаса города «путём организации новых охраняемых территорий до 2023 года». В число этих территорий вошёл охраняемый ландшафт «Мотовилихинский».

Эта территория имеет значение для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.

Пока на объекте запланированы исключительно природоохранные мероприятия: установка ограждений и информационных аншлагов, экологическая работа с населением. Впоследствии чиновники рассчитывают распространить практику проекта «Зелёное кольцо» и на эту территорию.

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