Максим Артамонов Комитет гордумы Перми поддержал создание ООПТ «Мотовилихинский» Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский пруд / фото: tourister.ru

В среду, 13 декабря, на комитете гордумы по пространственному развитию и благоустройству депутаты приняли проект решения о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения — охраняемого ландшафта «Мотовилихинский». С докладом по этому вопросу выступил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

По словам чиновника, администрация Перми утвердила комплексный план развития сети ООПТ, который предполагает создание экологического каркаса города «путём организации новых охраняемых территорий до 2023 года, в том числе охраняемый ландшафт «Мотовилихинский».

«Таким образом, администрация выступила инициатором создания ООПТ Мотовилихинский в долине реки Большая Мотовилиха и притоков. Предлагаемая к охране территория имеет значение для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения объектов в животного и растительного мира», — сообщил Андреев.

Чиновник добавил, что предложение о создании ООПТ было рассмотрено экспертной комиссией, в состав которой входят учёные пермских вузов и представители экспертных организаций.

Депутат Илья Власов поинтересовался, планируется ли благоустройство территории нового ООПТ.

Андреев пояснил, что сейчас запланированы исключительно природоохранные мероприятия, связанные с размещением информационных аншлагов, ограждения, работа с населением.

«Каких-то масштабных работ по благоустройству не запланировано, но мы рассчитываем распространять практику проекта «Зелёное кольцо», в том числе на эту территорию, после реализации первого этапа», — сказал Андреев.

Напомним, в начале декабря глава Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проект решения о создании ООПТ «Мотовилихинский». Она будет располагаться в границах города, площадь ООПТ составит 105,86 га. В неё войдёт долина реки Большая Мотовилиха от истока до Мотовилихинского пруда.

На этой территории есть ограничения на хозяйственную деятельность — там запрещена застройка.

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