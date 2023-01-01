Екатерина Артёмова Годовая инфляция в Прикамье в ноябре выросла до 7,55% Это выше, чем по ПФО и по стране в целом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре составила 7,55%, что на 0,13 п.п. выше уровня октября . Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Уральского ГУ Банка России. В ЦБ отметили, что показатели инфляции в Прикамье в ноябре выше, чем по Приволжскому федеральному округу (7,19%) и по России в целом (7,48%).





Рост цен на продовольственные товары ускорился до 6,72% (в октябре — 6,35%). Основной причиной ускорения темпов инфляции в этом секторе стало то, что производители продолжают переносить в розничные цены рост своих издержек, произошедший из-за ослабления рубля, удорожания импортных кормов, ветеринарных препаратов и запчастей. Кроме того, из-за вспышек куриного гриппа в регионах, в том числе в Пермском крае, уменьшилось предложение куриного мяса и яиц, что тоже способствовало росту цен на эту продукцию.





Рост цен на непродовольственные товары в крае в прошлом месяце достиг 7,16% (в октябре — 6,45%). Это обусловлено удлинением цепочек и сроков поставок, сложностями с расчётами за импортные товары и комплектующие, ростом цен на топливо.





При этом в секторе услуг инфляция в ноябре замедлилась и составила 9,28% (в октябре — 10,49%). В региональном отделении Банка России пояснили, что это произошло, в основном, из-за замедления роста цен на зарубежный отдых. В связи с увеличением числа прямых зарубежных рейсов из Перми и происходящим при этом снижении спроса на туры за границу туроператоры понижали цены на путёвки в ОАЭ, Турцию и Египет.





В ЦБ прогнозируют, что по итогам 2023 года инфляция в стране сложится вблизи верхней границы диапазона 7-7,5%. Однако в 2024 году, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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