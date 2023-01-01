Годовая инфляция в Пермском крае выросла до 7,4% Одной из причин стало ограничение предложения на отдельных товарных рынках Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

В октябре 2023 года в Пермском крае наблюдалось ускорение годовой инфляции, которая достигла уровня в 7,42% (+1,38 п.п. к сентябрю). Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,43%) и в целом по России (6,69%). Основными причинами роста инфляции стали увеличение издержек производителей и поставщиков, высокий спрос со стороны потребителей и ограничение предложения на отдельных товарных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В октябре цены на продовольственные товары увеличились в годовом выражении до 6,35%, в сентябре эта цифра составляла 5,1%. Рост затрат производителей мяса и яиц, вызванный ослаблением рубля, был связан с импортными кормовыми добавками и ветеринарными препаратами. Также животноводческим хозяйствам и переработчикам мяса пришлось увеличить расходы на запчасти к оборудованию, в то время как ограничения в регионах-поставщиках влияли на предложение мяса птицы в Пермском крае. В результате, цены на мясной фарш, сосиски, куриное мясо и яйца увеличились. Стоимость кондитерских изделий также выросла в октябре из-за увеличения затрат производителей, вызванных повышением мировых цен на какао-бобы и ослаблением рубля.

Цены на непродовольственные товары в октябре ускорили свой рост до 6,45% в годовом выражении, превышая показатель сентября в 4,39%. Увеличение спроса со стороны потребителей и ослабление рубля стимулировали рост цен на широкий спектр непродовольственных товаров. В связи с этим цены на импортные автомобили и мебель превысили прошлогодний уровень, а также наблюдался рост цен на медицинские товары.

Цены на услуги также увеличились в октябре до 10,49% в годовом выражении, по сравнению с 9,99% в сентябре. На это повлиял высокий спрос в сфере внутреннего туризма и удорожание авиатоплива, что привело к росту цен на пассажирские авиаперевозки. Также жильё в Пермском крае стало дороже, что способствовало увеличению цен на аренду квартир.

В Приволжском федеральном округе годовая инфляция в октябре 2023 года достигла 6,43%, в сравнении с 5,5% за предыдущий месяц. Это объясняется переносом ослабления рубля на розничные цены и сохранением высокого спроса на некоторые товары. Увеличение спроса на некоторые виды услуг также способствовало повышению инфляции, но в целом показатель оставался ниже среднего для всей России.

Годовая инфляция в России продолжает расти, достигнув отметки в 6,69% в октябре, по сравнению с 6% в сентябре. Основным фактором этого устойчивого роста цен является высокий спрос со стороны потребителей, который также способствует переносу увеличенных затрат в цены. Однако в октябре значительно снизились цены на плодоовощную продукцию, нефтепродукты и услуги зарубежного туризма, которые ранее сильно колебались от месяца к месяцу.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики поможет сдержать избыточное расширение внутреннего спроса и ограничить его проинфляционные последствия. Ожидается, что годовая инфляция в стране в 2023 году составит от 7 до 7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики, ожидается снижение инфляции до 4-4,5% в 2024 году.

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