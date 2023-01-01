Подозреваемый в изнасиловании пермячки ранее был судим за аналогичное преступление Следствие будет настаивать на аресте задержанного Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, задержанный полицейскими 34-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании пермячки 18 декабря, ранее был судим за аналогичное преступление и грабёж.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия заведено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством).

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в МВД рассказали, что 18 декабря около двух часов ночи в Дзержинском районе Перми на местную жительницу было совершено нападение. Женщина возвращалась с работы домой, и в это время неизвестный напал на неё сзади. Пермячка оказала сопротивление злоумышленнику, укусив его за руку. Позднее пострадавшая обратилась в полицию с заявлением и описала приметы нападавшего. Наряд полка ППС задержал похожего мужчину, и в ходе личного досмотра на нём были обнаружены «характерные повреждения».

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