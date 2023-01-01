Максим Артамонов Бюджет Перми на 2024–2026 годы принят во втором чтении При голосовании в гордуме два депутата выступили против, а трое воздержались Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось сегодня, депутаты во втором чтении приняли бюджет Перми на ближайшую трёхлетку — с 2024 по 2026 год.

На проект бюджета поступило 188 поправок, из них 121 поправка была от главы города Перми. В итоге принято 138 поправок.

Во втором чтении за проект бюджета свои голоса отдали 28 депутатов из 33 присутствующих. Воздержались трое парламентариев, а двое выступили против.

Напомним, на прошлой неделе состоялись заседания профильного комитета и рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта городского бюджета на 2024-2026 годы. На тот момент на проект главного финансового документа поступило 176 поправок, в том числе 121 поправка от мэра, 32 — от пяти депутатов гордумы и 23 — от КСП Перми. После этого поправки были направлены для оценки экспертам.

Рабочая группа, куда вошли чиновники мэрии, депутаты и представители КСП, была создана для доработки бюджета на заседании Пермской городской думы в ноябре, когда бюджет принимался в первом чтении.

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