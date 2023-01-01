Максим Артамонов За 11 месяцев в бюджет Перми поступило 49 млрд рублей Это на 19% выше показателей прошлого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены комитета по бюджету и налогам Пермской городской думы обсудили изменения в текущий бюджет Перми. Как рассказала на заседании начальник департамента финансов администрации Вера Титяпкина, согласно проекту решения, предусматривается увеличение объёма доходов и расходов городской казны за счёт межбюджетных трансфертов по расселению аварийного жилого фонда. В частности, в 2023 году — 182 млн руб., в 2024-м — 17 млн руб., в 2025-м — 25 млн руб.

По словам чиновницы, в следующем году администрация предлагает сократить невостребованные средства в сумме 141 млн руб. Эти деньги планируется перенаправить на расселение аварийного дома по ул. Карпинского, 56 (52,6 млн руб.), на оплату контракта по строительству автодороги по ул. Топазной (6 млн руб.), а также на мероприятия в сфере жилищных отношений и экологии (3,2 млн руб.).

Также предлагается перераспределить средства между мероприятиями муниципальных программ в сфере спорта, образования, дорожной деятельности и благоустройства.

Выступившая на заседании с содокладом председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева сообщила, что, по данным на 1 декабря 2023 года, в бюджет поступило 49 млрд руб. (92% от годового плана). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 19%.

За 11 месяцев кассовый план по налоговым и неналоговым доходам был исполнен на 106,5%.

В начале этой неделе в Перми также состоялось заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта городского бюджета на 2024-2026 годы. К проекту главного финансового документа Перми поступило 176 поправок, в том числе 121 поправка от мэра, 32 — от пяти депутатов гордумы и 23 — от КСП Перми. Сейчас поправки направлены для оценки экспертам.

Рабочая группа, куда вошли чиновники мэрии, депутаты и представители КСП, была создана для доработки бюджета на заседании Пермской городской думы в ноябре, когда бюджет принимался в первом чтении.

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