Максим Артамонов В Перми в отношении домов по улице Карпинского, 56 и 58 введён режим ЧС Всех жителей эвакуировали Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

С 23 ноября из-за угрозы обрушения городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в отношении домов на улице Карпинского, 56 и 58. Такие решение было принято после состоявшегося внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Из дома №56 было организована эвакуация жителей в пункт сбора и регистрации в администрации района на улице Мира, 15. После этого жителей планируется разместить в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная». Также им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты. В настоящее время уже 12 жильцам предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на улице Народовольческой, 42.

В городской администрации уточнили, что в ближайшее время оба дома отключат от коммуникаций, доступ в них будет ограничен, по периметру будет организована охрана территории и установлено ограждение.

Дом по улице Карпинского, 56 признали аварийным в 2020 году, поэтому в действующую адресную программу по переселению на 2019-2024 годы он не вошёл.

Ещё в начале ноября оперативная группа по предупреждению чрезвычайных ситуаций Индустриального района и эксперт ПГНИУ Константин Южаков осмотрели дом по улице Карпинского, 56. Во время проверки были обнаружены дефекты, которые снижают несущую способность конструкций. В частности, в доме были наклонные сквозные трещины по всей высоте на наружных стенах, разрушен штукатурный слой и кирпичная кладка карнизной части. Кроме того, в здании были многочисленные трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, значительные прогибы балок чердачных перекрытий.

Чиновники также выявили проблемы в нежилом аварийном доме по улице Карпинского, 58, который находится рядом. Сейчас там никто не живёт, но его внезапное обрушение может предоставлять угрозу для прохожих.

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