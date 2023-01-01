Коллективы из Прикамья выступят в финале фестиваля «Театральное Приволжье» На окружном этапе проекта регион будут представлять две театральные студии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В Пермском крае подвели итоги регионального отборочного этапа фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Как сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры, победителями стали студия творческого развития детей «Оперение. Соль» и театр-студия «Мы». Они будут представлять регион на окружном этапе фестиваля.

Всего на региональном этапе «Театрального Приволжья» было представлено 98 спектаклей детских театральных коллективов и 19 молодёжных спектаклей. В состав жюри вошли преподаватели и теоретики актерского искусства, а также члены Пермского отделения Союза театральных деятелей России.

Студия «Оперение. Соль» Пермского дома народного творчества «Губерния» представила на отборочном этапе поэтическую трагедию «Баллада о Крыльях» — отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Постановка получила гран-при в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

Театру-студии «Мы» присуждён гран-при в номинации «Молодёжные театральные коллективы и студии» за психологическою драму «Верните мне меня». Ранее спектакль уже был отмечен за высокое исполнительское мастерство, актерский ансамбль, актуальность и режиссёрское воплощение на краевой студенческой весне в 2023 году.

Финальный этап фестиваля «Театральное Приволжье» состоится в январе-феврале 2024 года. Имена победителей, по традиции, назовут в День театра 27 марта. Они будут отмечены денежными наградами, которые смогут направить на новые постановки и поездки своего коллектива.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Это общественный проект ПФО для вовлечения молодёжи в театральную среду в целях расширения её культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодёжного и детского театрального искусства. Участниками проекта могут стать театры и студии с возрастом артистов от 6 до 17 и от 18 до 35 лет. В Прикамье региональным оператором фестиваля выступает Пермский краевой колледж искусств и культуры при поддержке краевого минкульта.

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