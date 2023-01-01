Правительство Прикамья и заксобрание подвели итоги совместной работы в 2023 году Поделиться Твитнуть

В Пермском крае состоялся четвёртый совместный семинар представителей исполнительной и законодательной власти. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Махонин, председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, представители регионального правительства, а также депутаты краевого парламента. В рамках встречи обсуждались итоги совместной работы и результаты проведения 300-летнего юбилея Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Дмитрий Махонин выразил благодарность парламентариям Прикамья за продуктивную совместную работу в 2023 году. Он отметил, что подготовка юбилея краевой столицы началась пять лет назад, и тогда программа преобразований включала в себя 90 объектов. К 2023 году их количество увеличилось до 240 благодаря сотрудничеству с бизнесом, крупными предприятиями, а также поддержке со стороны федеральных властей.

В частности, в программе не было новой сцены Театра юного зрителя, которая появилась благодаря компании "Лукойл". Губернатор отметил, что планы на 2024 год включают строительство новых социально-значимых объектов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что благодаря программе «Пермь-300» удалось привлечь внимание федеральных властей, туристов и показать пермякам, что жить в Перми комфортно.

В ближайшие два года перед краевыми властями стоит ряд задач, связанных с историческими и памятными датами региона. К примеру, в 2024 году Пермский край примет всероссийский сельский сабантуй. Глава региона подчеркнул важность этого события для южных муниципалитетов Прикамья. Также в 2025 году будет отмечаться 100-летие Коми-Пермяцкого округа, а в 2030 году исполнится 600 лет Соликамску — одному из старейших городов Прикамья.

Важным результатом года стало утверждение бюджета Пермского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. По словам Махонина, благодаря конструктивному взаимодействию с депутатским корпусом удалось сделать финансовый документ стабильным, сбалансированным и сохранить его социальную направленность. Глава региона подчеркнул, что краевая власть стремится максимально участвовать в программах с федеральным софинансированием, а также привлекать внебюджетные средства.

Валерий Сухих отметил, что 300-летие Перми стало отправной точкой для нового этапа развития краевой столицы и всего Прикамья. Он подчеркнул, что сотни успешных проектов по развитию инфраструктуры и культурных мероприятий положительно повлияли на город и региональную транспортную систему, усилили инвестиционные потоки и позволили приобрести ценный опыт в управлении. Благодаря тому, что строительство большинства объектов было связано с юбилеем, удалось привлечь значительные средства из федерального бюджета и от регионального бизнеса, что обеспечит региональное развитие на долгие годы.

В рамках встречи заместители председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, Андрей Кокорев и Андрей Аляскинский рассказали о результатах программы «Пермь-300». Она включает в себя проекты от инфраструктурных объектов до обновления городской среды.

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