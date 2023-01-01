На Южном обходе Перми в ДТП погиб пассажир легковушки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 18 декабря, около 21:30 на 505 км подъезда к Перми от автодороги М-7 Волга (Южный обход города) произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в ГИБДД региона.

24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. От удара машину отбросило на остановившуюся на правой обочине фуру с полуприцепом. В результате столкновения погиб 31-летний пассажир легковушки.

По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы напомнили водителям о сложных метеоусловиях и просят учитывать их при выборе оптимальной скорости движения.

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