Андрей Стрельцов «Молот» покинули ещё два командированных игрока Они вернулись в расположении своей команды «Локомотив» из Ярославля Поделиться Твитнуть

Пермь покинули нападающий Тимур Ахунов и защитник Рауль Акмальдинов. Если первый нечасто появлялся в основном составе — в текущем сезоне Тимур Ахунов успел провести в составе «Молота» 7 матчей, в которых баллами за результативность не отметился, то второй был заметен на площадке.

На счету Рауля Акмальдинова 19 матчей в составе «Молота», в которых 21-летний защитник набрал 11 (4+7) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+9».

Напомним, по соглашению о сотрудничестве игроки клуба КХЛ «Локомотив» Ярославль могут проводить игры за пермский клуб.

На прошлой неделе такой же маршрут проделали Никита Кирьянов и Александр Волков. Причину ротации пресс-служба «Молота» не комментирует.

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