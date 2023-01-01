Максим Артамонов Пермские депутаты отложили решение по денежным выплатам контрактникам СВО Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В понедельник, 18 декабря, на заседании комитета по социальной политике Пермской городской думы депутаты рассмотрели проект постановления о единовременных денежных выплатах в размере 100 тыс. руб. для тех, кто планирует заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации.

С докладом по этому вопросу выступила начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова, а в качестве содокладчика — председатель комитета Наталья Рослякова.

В ходе обсуждения у членов комитета возникли трудности с принятием проекта решения, поскольку представители администрации предложили принять его с 19 декабря, то есть со дня рассмотрения на заседании думы, однако, согласно уставу Перми, такие решения вступают в силу со дня опубликования в официальном бюллетене городской администрации. В итоге решение было отложено. Вопрос планируется рассмотреть ещё раз, во время первого перерыва пленарки.

Позже в пресс-службе мэрии «Новому компаньону» сообщили следующее: «По техническим причинам данная поправка не была принята, рассмотрение вопроса перенесено на завтра».

Напомним, проект постановления о единовременных денежных выплатах в размере 100 тыс. руб. для контрактников на рассмотрение депутатов гордумы внесла мэрия Перми.

В проекте говорится, что расходное обязательство планируется установить на неопределённый срок. Эти деньги будут выплачивать пермякам, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО, за счёт средств резервного фонда городской администрации.





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