В ходе СВО погиб мобилизованный житель Перми Василю Миршарипову было 47 лет Поделиться Твитнуть

Василь Миршарипов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Перми Василь Миршарипов. О смерти бойца сообщается на странице ВКонтакте мусульманской религиозной организации с. Янычи. В информации выражаются соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам.

Известно, что Василю Миршарипову было 47 лет, он попал под частичную мобилизацию в октябре 2022 года. Принимал участие в боях под Авдеевкой. Погиб 7 декабря 2023 года.

О дате похорон военнослужащего не сообщается.

Ранее стало известно, что в селе Кольчуг Чердынского муниципального округа 17 декабря похоронили участника спецоперации Ивана Микова, который скончался после тяжёлого ранения.





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