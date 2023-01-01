Максим Артамонов После тяжёлого ранения скончался участник СВО из Прикамья Иван Миков Его похоронили 17 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Анна Батагова

В селе Кольчуг Чердынского муниципального округа 17 декабря похоронили участника спецоперации Ивана Микова, который скончался после тяжёлого ранения. Об этом написала глава местной администрации Анна Батагова.

Она рассказала, что старший брат Ивана был призван по мобилизации в октябре 2022 года, а в октябре этого года он сам поступил на военную службу по контракту.

По словам Анны Батаговой, в ноябре Иван Миков был тяжело ранен. Как и где — не уточняется.

После ранения военнослужащий прислал ей фото из госпиталя, которое «вселяло надежду», что он поправится, однако он скончался.

Глава Черднынского муниципального округа принесла соболезнования родным и близким погибшего.

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