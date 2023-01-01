Екатерина Артёмова Комнаты в коммунальных квартирах в Перми с начала года подорожали на 21,7% Средняя цена комнаты в краевой столице сейчас составляет 1,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

С 1 января средняя стоимость комнаты в коммунальной квартире в Перми выросла на 21,7%. На текущий момент она составляет 1,1 млн руб. Такие данные в результате анализа этого сегмента недвижимости в истекающем году получил федеральный портал «Мир квартир».





Пермь сейчас находится на 32-м месте по стоимости комнаты в коммуналке среди регионов РФ. Самые дорогие комнаты — в Москве (4 млн руб., +1,8% с начала года) и Сочи (3,2 млн руб., +3%).





В целом по стране комнаты с начала года подорожали на 10,6%. При этом предложение такой недвижимости на рынке сократилось на 38%. Это объясняется тем, что часть собственников решили вместо продажи комнат сдавать их в аренду, ещё часть владельцев переделывают комнаты в студии, оборудуя их санузлами, и продают уже как отдельные малогабаритные квартиры на 40-60% дороже.





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