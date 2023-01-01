В Перми резко возрастает вероятность падения снега с крыш Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Перми Эдуард Соснин дал задание подрядчикам максимально расчистить дороги и тротуары, а административно-технической инспекции и районным администрациям — обратить внимание на кровли домов.

«На смену сильным холодам в Пермь идёт потепление и осадки в виде дождя и снега. Такие «температурные качели» добавят головной боли подрядчикам. Ставим перед ними чёткие задачи», — пояснил градоначальник в своём тг-канале.

Расчистка дорог и обработка их противогололёдными материалами должна предотвратить превращение улиц в каток, а ежедневные рейды по проверке состояния крыш — исключить несчастные случаи, связанные с падением снега и льда на прохожих.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей неделе, со среды по пятницу, в Перми ожидается рекордная оттепель.





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