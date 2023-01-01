Екатерина Артёмова В Прикамье продолжают снижаться темпы заболеваемости ОРВИ По сравнению с предыдущей неделей число случаев заражения снизилось на 7,3% Поделиться Твитнуть

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С 11 по 15 декабря в Пермском крае зарегистрировано 19 029 случаев ОРВИ. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, это на 7,3% ниже показателя прошлой недели — тогда в регионе было выявлено 20 538 случаев ОРВИ.

Эпидемический порог превышен среди взрослого населения. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Также есть случаи гриппа А.

Снижение заболеваемости ОРВИ наблюдается в Прикамье уже вторую неделю. На прошлой неделе число выявленных случаев также незначительно сократилось относительно предыдущей.





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