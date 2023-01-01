Алёна Бронникова Проект третьего этапа строительства трассы ТР-53 в Перми прошёл госэкспертизу Завершение всех работ ожидается в 2029 году Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Госэкспертиза 11 декабря выдала положительное заключение на проект строительства третьего этапа автомобильной дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Согласно информации, опубликованной на сайте ЕГРЗ, речь идёт об участке от моста через реку Чукулайка до моста через реку Малая Мотовилиха.

Проектную документацию подготовили три компании из Санкт-Петербурга: АО «Петербургские дороги», Научно-технический центр «Комплексные системы мониторинга» и АО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», а также самарское АО «Глоботэк». Заказчик — КГБУ «УАДиТ Пермского края».

Строительство новой магистрали разделено на четыре этапа. Протяжённость всего объекта составит 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Строительство ведётся при федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022-2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб.

В ноябре в краевом правительстве отметили, что реализация первого этапа ведётся с опережением на 25 дней. Техническая готовность объекта достигла почти 50%. Окончание всех работ ожидается к 2029 году.





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