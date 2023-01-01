В Перми состоялось социокультурное событие в международном формате «День чая» В Перми состоялось социокультурное событие в международном формате «День чая» Поделиться Твитнуть

Дирекция Кампуса

АНО «Пермский региональный центр иностранных обучающихся» стало организатором социокультурного международного мероприятия «День чая». Оно состоялось в рамках Х Форума Дружбы народов на площадке библиотеки им. Горького в Перми. Событие проводится второй год, и уже успело полюбиться иностранным студентам пермских вузов, которые принимают в нём участие.

С докладами о чайных традициях в этом году выступили 12 команд. Они продемонстрировали на практике церемонии приготовления чая, принятые в их родных странах, а также обсудили важные стороны студенческой жизни.

Чайные команды были представлены и в межгосударственном формате. Например, в составе «Ароматов Африки» участвовали студенты из Египта, Сирии и Судана, команда «Восточный чай» объединила ребят из Киргизии, Туркменистана и Узбекистана, русские традиции представила команда «Русская зима». Кроме того, в мероприятии приняли участие команды из Алжира, Индии, Китая, Сомали и Марокко.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе уделяется серьёзное внимание развитию межнациональных отношений и международных связей, и регион всегда открыт для общения и обмена опытом:

«Пермский край всегда был и остаётся культурным центром страны. Благодаря своей многонациональности регион является хранителем и носителем традиций многих народов, сформировав уникальную прикамскую культуру. Регион открыт для общения, обмена опытом и лучшими практиками».

В рамках деловой части «Дня чая» Региональный центр иностранных обучающихся подписал с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Игорем Сапко соглашение о сотрудничестве. Участникам встречи провели презентацию межвузовского Кампуса мирового уровня «Будущее Пармы», иностранным студентам рассказали о возможностях для проживания и обучения на его территории.

Развитие научно-образовательной инфраструктуры вносит существенный вклад в популяризацию региона и развитие международных отношений. Кампус создаётся в Перми благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Он позволит разместить в современных комфортных условиях 5 тыс. студентов, которые приедут получать высшее образование в университеты Прикамья, в том числе из зарубежных стран.

По завершении презентации прошло активное обсуждение проекта. От потенциальных студентов была получена ценная обратная связь, которую учтут в целевой модели Кампуса.

Такие мероприятия обладают важным объединительным эффектом. Обсуждение проблематики обучения, досуга и быта иностранных студентов в дружественной атмосфере чаепития позволяет находить простые и эффективные способы решения насущных проблем при поддержке Центра иностранных обучающихся. Совместное решение вопросов с помощью правовых механизмов Уполномоченного по правам человека и индивидуального подхода специалистов Центра существенно повысят ценностное отношение к культуре, традициям и истории России.





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