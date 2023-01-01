Андрей Стрельцов Пермяк стал призёром Чемпионата мира по рукопашному бою Джошгун Мансимов завоевал «бронзу» в весовой категории до 73 кг Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Москве завершился чемпионат мира по рукопашному бою в Абсолютной весовой категории. ​Воспитанник тренера Екатерины Бобрышевой и пермского клуба «Тентурион» Джошгун Мансимов завоевал «бронзу» в лёгкой абсолютной весовой категории до 73 кг. В борьбе за медаль он сумел побороть Олега Салагаева, выступавшего за Южную Осетию.​

На турнир съехались бойцы из 23 стран: России, Беларуси, Индии, Арабских Эмиратов, Турции и других. За титул чемпионов мира в дисциплине «Поединок» боролись мужчины в весовых категориях до 73 кг и выше.

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