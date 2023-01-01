Андрей Стрельцов
Пермяк стал призёром Чемпионата мира по рукопашному бою
Джошгун Мансимов завоевал «бронзу» в весовой категории до 73 кг
В Москве завершился чемпионат мира по рукопашному бою в Абсолютной весовой категории. Воспитанник тренера Екатерины Бобрышевой и пермского клуба «Тентурион» Джошгун Мансимов завоевал «бронзу» в лёгкой абсолютной весовой категории до 73 кг. В борьбе за медаль он сумел побороть Олега Салагаева, выступавшего за Южную Осетию.
На турнир съехались бойцы из 23 стран: России, Беларуси, Индии, Арабских Эмиратов, Турции и других. За титул чемпионов мира в дисциплине «Поединок» боролись мужчины в весовых категориях до 73 кг и выше.
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