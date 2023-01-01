Максим Артамонов В Перми бывший заключённый и участник СВО пришёл с гранатами в отдел полиции Его задержали Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Astra

Бывший заключённый и участник СВО Эдуард Кочнев пытался взорвать гранаты в отделе полиции №2 УМВД России по Перми, который находится на ул. Леонова. Об этом сообщает telegram-канал Astra.

По данным издания, инцидент случился вечером 15 декабря. Кочнев позвонил в дверь отдела, полицейские открыли и увидели человека, державшего в руках гранаты. Мужчина из одной из них выдернул чеку. Был введён план «Крепость», с пришедшим в полицию начали вести переговоры. Одна из гранат взорвалась в его кармане.

Позже выяснилось, что гранаты были страйкбольные. Через полчаса мужчину задержали. Нападавшим оказался неоднократно судимый за убийство, кражи и грабёж Эдуард Кочнев. В мае этого года его освободили из колонии и отправили на СВО в Украину. Он пробыл там до 13 ноября, а затем вернулся к мирной жизни.

«Новый компаньон» направил запрос в полицию с просьбой прокомментировать происшествие.

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