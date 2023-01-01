В Пермском крае сократилась естественная убыль населения Уменьшился миграционный отток Поделиться Твитнуть

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Как сообщает Росстат, в Пермском крае по итогам 10 месяцев 2023 года по сравнению с АППГ фиксируется снижения смертности и естественной убыли населения. Об этом пишет ВЕТТА.

Так, за период январь-октябрь в регионе родилось 19 050 человек (на 476 меньше, чем за АППГ), а умерло 27 524 (-1816). Сократились показатели младенческой смертности: 76 против 93 в 2022 году.

Естественная убыль населения с начала года составила 8 474 человека, в то время как в 2022 году этот показатель был равен 9 794.

Кроме того, сократился миграционный отток населения: в январе-сентябре 2023 года Прикамье покинули 1 634 человека, а год назад уехавших было 4 368.

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