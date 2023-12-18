— 20 лет органа — это, безусловно, значимая дата для филармонии, Перми и Пермского края. Мы благодарны тем, кто два десятилетия назад продвигал и реализовывал идею создания нового концертного пространства и строительства уникального инструмента — это и правительство региона, и строители, занимавшиеся реконструкцией помещения под концертно-органный зал, и мастера в области органостроения — инженеры, акустики, немецкие специалисты из фирмы-изготовителя. Именно благодаря такой консолидации в нашем городе появился чудо-инструмент, которым сегодня все мы гордимся.

Отдельная история — любовь пермской публики к органу, органной музыке, органным концертам, органным проектам, органному фестивалю, которая не угасает все эти годы. Это настоящий пермский феномен, который отмечают музыканты, ведущие органисты мира и нашей страны, поражаясь полным залам и в пик сезона, и в летний каникулярно-отпускной период. Если в первые годы это объяснялось интересом к новому залу, новому инструменту, то сейчас в аудитории посетителей сложился определенный пул ценителей и поклонников органных концертов, меломанов, интересующихся оригинальными программами, новыми исполнительскими именами, мировыми премьерами в рамках Международного фестиваля органной музыки. Только в этом сезоне слушателями фестивальных программ благодаря современным технологиям (Виртуальный концертный зал и трансляции на сайте) стали более 400 тыс. человек из 40 стран мира.

Мы гордимся, что у нас сложилась пермская органная школа благодаря сотрудничеству с образовательными организациями Перми — институтом культуры, музыкальным колледжем, школами искусств и благодаря активной педагогической деятельности нашей солистки-органистки Евгении Камянской. Её ученики выбирают вектором профессии музыканта исполнительство на органе, получают профильное образование, в том числе в столичных вузах и за рубежом, побеждают в международных конкурсах и возвращаются, чтобы принять участие в органных проектах Пермской краевой филармонии.