Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Пермского края Александра Балабанова Его похоронят на этой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березниковского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Березников рядовой Александр Балабанов. Об этом сообщается на официальной странице Березниковского городского округа ВКонтакте.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

Прощание состоится 19 декабря в местном Культурно-деловом центре. Начало гражданской панихиды в 11:00.

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Напомним, в минувшее воскресенье в Чердынском округе похоронили другого погибшего контрактника из Прикамья — Ивана Микова. Он скончался в госпитале после тяжёлого ранения.

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