Андрей Стрельцов «Молот» с победы начал домашнюю серию игр ​ Тульская Академия имени Михайлова была повержена в серии буллитов Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В регулярном чемпионате ВХЛ «Молот» начал пятимачтовую домашнюю серию игр. Первым соперником стал клуб из Тулы АКМ. Поединок получился сверхупорным и завершился серией буллитов. ​

В основное время ничья 3:3. ​ У пермской хоккейной дружины голами отметились Дмитрий Воробье, Игорь Зен6чиков и Алексей Шубин. В овертайме команды забить не смогли, а единственный гол в серии буллитов на счету Дениса Дюрягина. ​ В итоге победа «Молота» 4:3.

Следующая игра для подопечных Павла Зубова пройдёт в Перми 19 декабря. Соперником пермских хоккеистов станет столичная «Звезда». ​

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