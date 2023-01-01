Олег Антонов
Ремонт корпуса краевой библиотеки имени Горького подешевел всего на 0,5%
Работы выполнит «СК Империал»
В Перми объявлены итоги аукциона на проведение капитального ремонта хозкорпуса с гаражом Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. Горького (ул. Ленина, 70). На торги заявились два претендента. Снизив начальную цену на 0,5%, победителем стало ООО «СК Империал». Компании выплатят за работу 9 млн 817 тыс. руб.
Как сказано на портале госзакупок, ремонт будет выполняться с 26 декабря 2023 года по 25 августа 2024 года.
В настоящее время проект контракта находится на подписании у поставщика.
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