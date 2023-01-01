Цены на куриные яйца снизятся только после Нового года
Импорт из Турции начнётся через две-три недели
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на съезде «Единой России» рассказал, когда снизятся цены на куриные яйца.
«Уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — передаёт слова Патрушева РИА Новости.
По словам министра, рост цен на яйца также вызван сезонный фактором. В это время года цены на яйца всегда растут, отметил глава минсельхоза. Чиновник выразил надежду, что после Нового года цены на яйца начнут снижаться.
Напомним, только за ноябрь цены на яйца в Прикамье выросли на 16%. Похожая ситуация сложилась во всех регионах РФ. Цена десятка яиц превысила 100 руб. Вопрос был поднят на пресс-концеренции президента Владимиром Путиным. Глава государства рассказал, что недавно спрашивал у Дмитрия Патрушева, «как у него дела с яйцами». Путин поясмил, что одна из причин роста цен на продукт в повышении доходов граждан и в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объёме. Теперь же ситуация со стоимостью куриных яиц будет улучшаться, заявил Путин.
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