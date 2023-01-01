Цены на куриные яйца снизятся только после Нового года Импорт из Турции начнётся через две-три недели Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на съезде «Единой России» рассказал, когда снизятся цены на куриные яйца.

«Уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — передаёт слова Патрушева РИА Новости.

По словам министра, рост цен на яйца также вызван сезонный фактором. В это время года цены на яйца всегда растут, отметил глава минсельхоза. Чиновник выразил надежду, что после Нового года цены на яйца начнут снижаться.

Напомним, только за ноябрь цены на яйца в Прикамье выросли на 16%. Похожая ситуация сложилась во всех регионах РФ. Цена десятка яиц превысила 100 руб. Вопрос был поднят на пресс-концеренции президента Владимиром Путиным. Глава государства рассказал, что недавно спрашивал у Дмитрия Патрушева, «как у него дела с яйцами». Путин поясмил, что одна из причин роста цен на продукт в повышении доходов граждан и в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объёме. Теперь же ситуация со стоимостью куриных яиц будет улучшаться, заявил Путин.

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