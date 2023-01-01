Алёна Бронникова В Прикамье за прошлый месяц на 16% подорожали куриные яйца и на 37% огурцы В целом повышение стоимости товаров и услуг составило 1,1% Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

В ноябре 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на все товары и услуги сложился на уровне 101,1%. Рост за месяц отмечается по всем показателям. Об этом сообщает Пермьстат. Индекс цен продовольственных товаров сложился на уровне 101,3%, непродовольственных — 101%, а услуг — 100,9%.

В продовольственном секторе динамика цен на различные виды и группы товаров была различной. Сильнее всего с октября выросли цены на огурцы — 37,4%, куриные яйца — 16,5% и помидоры — 15,4%. Также подорожали чеснок и виноград (на 13,6%), какао (на 7,2%), орехи (на 6,1%), пельмени, манты и равиоли (на 5,7%). Цены на рыбу выросли на 3,3-5,7%. Стоимость отдельных молочных продуктов в среднем увеличилась на 3%. Также подорожала и продукция в сфере общественного питания на 0,1-1,4%.

В то же время наблюдалось удешевление лимонов (на 9,4%), апельсинов (на 7,9%). В диапазоне от 1,1 до 5,4% снизились цены на творог, сосиски, икру лососёвых рыб, сахар, сырки творожные и шоколад.

Рост потребительских цен на непродовольственные товары в среднем за месяц был зафиксирован на уровне 1%. Рост стоимости телерадиотоваров составил 1,5%, тканей — 1,2%. Некоторые виды обуви и одежды подорожали на 0,1-8,2%, моющие и чистящие средства — на 0,1-1,8%, мебель — на 0,1-7,0%. Также произошёл рост цен на некоторые виды строительных материалов, легковых автомобилей, газового моторного и дизельного топлива.

Основное влияние на рост цен по категориям услуг оказало увеличение стоимости авиаперелётов (на 12,8%), поездов дальнего следования (на 11,7%), такси (на 8,1%). Подорожали также услуги почтовой связи, банков, организаций культуры и бытовых услуг. При этом на 7,6% наблюдается удешевление стоимости обращения с твёрдыми коммунальными отходами для жителей многоквартирных домов, на 2,2% услуг зарубежного туризма, в диапазоне до 1% услуг аренды 2-комнатных и 1-комнатных квартир.

По сравнению с декабрём прошлого года, цены на все товары и услуги выросли на 6,9%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.