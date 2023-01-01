До Пермского края добрался циклон «Ваня» Но существенных осадков он не принёс Поделиться Твитнуть

Балканский циклон «Ваня», который в пятницу засыпал снегом Черноземье и центр Европейской России, добрался до Пермского края. Однако существенных осадков он уже не принёс — в регионе выпало всего 1-3 мм. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Больше осадков (до 4 мм) в Прикамье принесёт новый циклон из Северной Атлантики, который также распространит впервые за долгое время тёплый воздух. Потепление до -4...-6° ожидается днём во вторник. А в среду будет и слабая оттепель (0...+1°). Это станет началом аномально тёплого периода продолжительностью минимум неделю.

Температура воздуха превысит климатическую норму на 10°.

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