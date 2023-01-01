Первая половина декабря в Прикамье стала аномально холодной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИС-Центре ПГНИУ подвели итоги первой половины декабря в Пермском крае. По словам синоптиков, период выдался аномально холодным — средняя температура воздуха в Прикамье оказалась ниже нормы на 8-10˚.

Холоднее всего было в Кыне (в среднем за период -24˚), теплее всего в Чайковском (-16,6˚), в Перми средняя температура составила -18,7˚ (это на 8,7˚ниже нормы).

Морозы до -40˚ и ниже в Пермском крае в первой половине декабря наблюдались третий раз в XXI веке: до этого они отмечались 9-10 декабря 2002 года и 14-15 декабря 2009 года. В обоих случаях минимумы были ниже, чем в этом году, однако нынешние морозы оказались более продолжительными. Так много дней с температурой ниже -30˚ в первой половине декабря не было с 1968 года.

В ближайшую неделю в Пермском крае ожидают рекордную оттепель.

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