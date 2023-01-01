В Пермском крае к концу следующей недели обещают плюсовую температуру В ближайшие выходные будет ещё холодно Поделиться Твитнуть

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По информации специалистов пермского ЦГМС, после морозов в Пермском крае к концу следующей недели ожидается оттепель. Об этом пишет ВЕТТА.

При этом в выходные 16-17 декабря ещё будет прохладно. В субботу, 16 декабря, ночью температура воздуха опустится до -19…-14°, а днём ожидается небольшой снег и повышение температуры до -15…-10°. В воскресенье тоже вероятен снег. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах -17…-12°, а днём поднимется до -13…-8°.

В понедельник, 18 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. В Перми ночью будет до -12°, а днём потеплеет до -9°.

Во вторник в краевом центре ночью столбик термометра покажет около -10°, а днём -7°.

По предварительному прогнозу, дальше температурный фон продолжит повышаться. С 21 по 24 декабря в большинстве районов Пермского края ожидается оттепель до +1°, сопровождаемая образованием отложений мокрого снега и гололёда, сообщили синоптики.

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