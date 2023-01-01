В Прикамье для бойцов СВО начали изготавливать топоры с гравировкой «Никто, кроме нас» Сбор топоров организует администрация Верещагино Поделиться Твитнуть

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Администрация Верещагинского ГО Прикамья и Вознесенского территориального отдела объявили о сборе топоров для бойцов СВО. Как сообщили власти, все собранные орудия они передадут сначала мастеру из с. Вознесенское Анатолию Шатрову, который сделает на них гравировки, а затем отправят на передовую.

Чиновники разместили фотографию изделия, которое будет передаваться на фронт. На лезвии топора видна гравировка «Никто кроме нас» и «ВДВ».

В администрации отметили, что до этого Анатолий уже изготавливал такие топоры и отправлял их военнослужащим.

«Это настоящие герои тыла. Знаем, что есть и другие», — говорится в посте чиновников ВКонтакте.

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