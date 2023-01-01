Пермскому госуниверситету отказали в гранте в 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) не смог защитить программу развития университета в рамках конкурсного отбора программы «Приоритет-2030» и не получит в 2024 году грант на сумму 100 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Университету предстоит серьёзная работа над ошибками, — сообщил изданию и.о. ректора ПГНИУ Игорь Германов. — С участием всех факультетов и подразделений мы планируем пересборку стратегического проекта для его адаптации к новым условиям». В следующем году ПГНИУ снова примет участие в отборе.

Напомним, целью программы «Приоритет-2030» является формирование в России к 2030 году более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. В 2021 году ПГНИУ выиграл отбор в программу «Приоритет-2030», однако в этом году правила оценки итогов работы вузов значительно изменились, и к ним ПГНИУ оказался не готов.





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