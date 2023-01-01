В территориях Прикамья плата за ЖКУ в 2024 году может вырасти на 15,1% В среднем по региону рост составит более 10% Поделиться Твитнуть

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Указом губернатора Пермского края от 15 декабря утверждён предельный максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуг в муниципалитетах региона в 2024 году. Он составит 15,1%. Согласно документу, рост тарифов произойдёт с 1 июля.

Отметим, что при этом средний показатель роста размера платы за услуги ЖКХ в регионе (совокупно по всем муниципалитетам) не должен превысить 10,2%. Это следует из распоряжения правительства России от 10 ноября, которым утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в 2024 году для всех субъектов РФ.

В документе, кроме среднего показателя роста индекса, устанавливается и предельно допустимое отклонение от индекса для муниципалитетов в границах субъекта. Для Прикамья это 4,9%.

Для сравнения: со второй половины следующего года самый высокий средний индекс роста платы за ЖКУ устанавливается в Забайкальском крае - 15%, а самый низкий в Магаданской области - 4,9%. Отклонения от средних индексов устанавливаются от 1% в Нижегородской и Кировской областях до 10,5% в Дагестане. В среднем по России плата за услуги ЖКХ может вырасти на 9,8%, то есть на 500–550 руб. на семью.

За соблюдением установленных ограничений будет следить Федеральная антимонопольная служба, территориальные органы ведомства получили дополнительные полномочия по проверке тарифов, сообщили в ФАС.

Напомним, предыдущая индексация тарифов на ЖКУ прошла 1 декабря 2022 года.

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