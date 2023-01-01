В Прикамье ночью сгорел жилой дом Причина ЧП — нарушение правил эксплуатации электрооборудования Поделиться Твитнуть

В ночь на воскресенье, 17 декабря, в с. Редикор Чердынского городского округа Прикамья на ул. Полевой загорелся жилой дом. Общая площадь возгорания превысила 96 кв. м. Как сообщили в минтребезе региона, погибших и травмированных на пожаре нет. От огня удалось спасти другой дом, находившийся в 30 м от очага возгорания.

По оперативной информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Министерство территориальной безопасности призвало жителей региона при обогреве помещений электроприборами избегать перегрузки электросетей, так как из-за неё чаще всего вспыхивает электропроводка.

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