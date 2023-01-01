В ДТП на Восточном обходе Перми один человек погиб и четверо ранены Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

На автодороге Восточный обход Перми днём (около 14:30) 16 декабря произошло ДТП с участием трёх машин.

Двигавшийся со стороны Лядовского тракта в направлении ул. Цимлянской автомобиль «Рено СР» на 4 км трассы столкнулся с остановившимся в районе перекрёстка неравнозначных дорог с ул. Фрунзе автомобилем «Рено Дастер». От удара «Рено СР» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Митсубиши».

В результате ДТП погибла 16-летняя девушка-пассажир «Рено СР». Водитель транспортного средства и ещё два его пассажира, а также пассажир автомобиля «Митсубиши» госпитализированы с различными травмами.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Госавтоинспекция напоминает о сложных погодных условиях, связанных с гололёдом, и призывает водителей быть предельно осторожными за рулём.

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