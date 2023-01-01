В Пермском крае 17 декабря ожидается сильный гололёд Возможны аварии на системах ЖКХ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в минтербезе Прикамья, в отдельных территориях края 17 декабря ожидается гололёд, в горно-восточном районе — сильный с обледенением проводов и линий электропередач (ЛЭП). Из-за этого возможны аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства и перебои в электроснабжении. Температура воздуха днём ожидается от −14 до −9°С, в Перми −11...−9°С.

В министерстве напомнили, что опасно для жизни прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам и подходить к ним ближе, чем на 8-10 метров, если они лежат на земле.

Угрозу жизни представляют и провода линий связи, которые из-за гололедообразования схлестываются с проводами находящимися под высоким напряжением.

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