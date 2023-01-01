В Пермском крае проектная группа «Образование» работает над проблематикой социально-экономических эффектов Кампуса для региона Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми обсудили концепцию межвузовских кампусов, которая предполагает существенное воздействие на регионы присутствия в национальном, региональном и институциальном масштабах. За основу работы взяты показатели, характеризующие достижение социально-экономических эффектов межвузовского Кампуса мирового уровня «Будущее Пармы». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как рассказала модератор проектной группы Елена Константинова, образовательная политика должна быть ориентирована на достижение национального и глобального лидерства в подготовке кадров будущего для цифровой экономики и нового технологического уклада. Кроме этого, она должна быть ориентирована на опережающую подготовку для принципиально новых, только формирующихся высокотехнологичных сегментов индустрии.

Для этого нужно разработать механизмы увеличения доли выпускников пермских вузов, которые остаются работать в Прикамье; снижать количество выбывшего населения в возрасте 18-35 лет и увеличивать число совместных образовательных программ между индустриальными партнёрами и вузами-бенефициарами.

В проектной группе на протяжении двух дней работают представители профильных министерств Пермского края, проректоры вузов-бенефициаров, руководители кадровых и HR-направлений индустриальных партнёров Кампуса.

По словам начальника управления по подбору и развитию персонала ПАО «Уралкалий» (входит в Группу «Уралхим») Надежды Смирновой, компании заинтересованы в развитии взаимодействия органов власти, вузовского сообщества и промышленников для создания условий, при которых Пермский край станет ещё более привлекательным для талантливой молодёжи, чтобы молодые люди оставались здесь для построения успешной карьеры, реализации своих талантов и амбиций.

«Уралкалий» заинтересован в развитии кадрового потенциала и каждого отдельного сотрудника. Сегодня предприятие является одним из индустриальных партнёров межвузовского Кампуса «Будущее Пармы», который создаётся в Пермском крае благодаря нацпроекту «Наука и университеты».

Кампус будет находиться в правобережной части Перми. В студгородке площадью около 20 га разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы на 5 тыс. человек.

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